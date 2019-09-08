Ситуація в ООС: зафіксовано 6 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. З початку цієї доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Так, упродовж дня ворог обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із заборонених Мінськими угодами зброї.
Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а саме поблизу Гранітного з напрямку Старомар’ївки – зі стрілецької зброї; неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з автоматичного гранатомета; близько Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
А також ворог вів обстріл двічі неподалік Миколаївки з напрямків Стили та Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів; в районі Авдіївки з напрямку Мінерального – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.