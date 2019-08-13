Ситуация в ООС: боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С начала этоих суток незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Талаковки из направления Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного из направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово из направления Заиченково - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новогнатовки из направления Стылы - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого из направления Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Красногоровки из направления Трудовского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневая активность противника не зафиксирована.
Напомним, 12 августа боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.