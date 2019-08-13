Ситуація в ООС: бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування вісім разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Талаківки з напрямку Пікузи – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі в районі Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Красногорівки з напрямку Трудівського – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогневої активності противника не зафіксовано.
Нагадаємо, 12 серпня бойовики десять разів порушили режим припинення вогню.