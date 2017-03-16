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11 марта, 11:14 • 107842 просмотра

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Ситуация в энергетической сфере в Украине стабильная - В.Гройсман

Ситуация в энергетической сфере в Украине стабильная - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8571 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня ситуация в энергетической сфере в Украине стабильная. Об этом на заседании правительства в четверг заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Потому что мы хорошо подготовились к энергетическому сезону, к осенне-зимнему сезону, поэтому мы сегодня уже несколько месяцев стабильно удерживаем ситуацию в тяжелых условиях", - сказал В.Гройсман.

Напомним, глава правительства заявил, что сегодня будут продолжены чрезвычайные меры в энергетике.

С 17 февраля в Украине введены чрезвычайные меры в энергетике.

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