Ситуация в энергетической сфере в Украине стабильная - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня ситуация в энергетической сфере в Украине стабильная. Об этом на заседании правительства в четверг заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Потому что мы хорошо подготовились к энергетическому сезону, к осенне-зимнему сезону, поэтому мы сегодня уже несколько месяцев стабильно удерживаем ситуацию в тяжелых условиях", - сказал В.Гройсман.
Напомним, глава правительства заявил, что сегодня будут продолжены чрезвычайные меры в энергетике.
С 17 февраля в Украине введены чрезвычайные меры в энергетике.