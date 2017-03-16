Ситуация в энергетической сфере в Украине стабильная - В.Гройсман

"Потому что мы хорошо подготовились к энергетическому сезону, к осенне-зимнему сезону, поэтому мы сегодня уже несколько месяцев стабильно удерживаем ситуацию в тяжелых условиях", - сказал В.Гройсман.

Напомним, глава правительства заявил, что сегодня будут продолжены чрезвычайные меры в энергетике.

С 17 февраля в Украине введены чрезвычайные меры в энергетике.