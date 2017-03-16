Ситуація в енергетичній сфері в Україні стабільна - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На сьогодні ситуація в енергетичній сфері в Україні стабільна. Про це на засіданні уряду в четвер заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Тому що ми добре підготувались до енергетичного сезону, до осінньо-зимового сезону, тому ми сьогодні уже декілька місяців стабільно утримуємо ситуацію у важких умовах", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, очільник уряду заявив, що сьогодні буде продовжено надзвичайні заходи в енергетиці.
З 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.