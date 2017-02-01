Ситуация в Авдеевке остается сложной - В. Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Ситуация в Авдеевке остается сложной. Об этом сегодня во время брифинга заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сохраняется высокая интенсивность обстрелов", - заявил он.
В то же время, по его словам, все службы готовы к выполнению задач, которые будут в зависимости от дальнейшей ситуации.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел в Авдеевке экстренное совещание из-за обострения ситуации в районе.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.