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Ситуація в Авдіївці лишається складною - В.Гройсман

Ситуація в Авдіївці лишається складною - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Ситуація в Авдіївці лишається складною. Про це сьогодні під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Зберігається висока інтенсивність обстрілів,” — заявив він.

У той же час, за його словами, всі служби готові до виконання завдань, які будуть в залежності від подальшої ситуації.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів в Авдіївці екстрену нараду через загострення ситуації в районі.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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