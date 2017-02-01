Ситуація в Авдіївці лишається складною - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Ситуація в Авдіївці лишається складною. Про це сьогодні під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Зберігається висока інтенсивність обстрілів,” — заявив він.
У той же час, за його словами, всі служби готові до виконання завдань, які будуть в залежності від подальшої ситуації.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів в Авдіївці екстрену нараду через загострення ситуації в районі.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.