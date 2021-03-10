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Ситуация в Армении: глава Генштаба ВС снова отказался выполнять решение Пашиняна о своем увольнении

Ситуация в Армении: глава Генштаба ВС снова отказался выполнять решение Пашиняна о своем увольнении

Киев  •  УНН

 • 14383 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оник Гаспарян считает, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд. Об этом говорится в заявлении Гаспаряна, которое распространила пресс-служба Генштаба, пишет УНН.

Детали

“Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд”, — отметил он.

Гаспарян также добавил, что “продолжит службу родине и народу в ином статусе” и обратился к военным, призвав их “продолжать службу исключительно стране и народу для развития ВС и укреплении Армении и Арцаха”.

Ситуация ранее

Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. В свою очередь, Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить вопрос соответствия конституции закона “О воинской службе и статусе военнослужащего”, по которому назначается и увольняется глава Генштаба, отметив, что подача заявления обусловлена также “проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении” Гаспаряна и последующих правовых процессов. Представитель оппозиционного “Движения за спасение родины”, член партии “Дашнакцутюн” Гегам Манукян в среду заявил, что Гаспарян продолжает занимать свою должность.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.

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