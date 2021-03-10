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Ситуація у Вірменії: Пашинян оголосив про звільнення глави Генштабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Глава Генерального штабу Вірменії Оніко Гаспарян був звільнений з займаної посади, так як указ про його звільнення в термін не підписав президент країни Армен Саркісян і при цьому не став оскаржувати в Конституційному суді. Про це в середу повідомив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, передає УНН із посиланням на вірменський урядовий портал.

Цитата

“Беручи за основу той факт, що президент Армен Саркісян не підписав проект указу про звільнення начальника Генштабу ВС, однак не став оскаржувати його в Конституційному суді, з 10 березня глава Генштабу ВС Оніко Гаспарян звільняється від займаної посади силою закону”, — наводить слова Пашиняна прес-служба уряду Вірменії.

Деталі

У середу Саркісян направив в КС заяву з проханням визначити питання відповідності Конституції закону “Про військову службу і статус військовослужбовця”, за яким призначається і звільняється глава Генштабу. Як зазначила пресслужба президента, подача заяви обумовлена ​​також “проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем’єр-міністра про звільнення” Гаспаряна і наступних правових процесів. Саркісян також підкреслив, що відповідь КС може надати “серйозний вплив на поточні рішення”.

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Що передувало

У вівторок ввечері в апараті президента Вірменії заявили, що різні політичні сили формують хибну думка про те, що 9 березня є крайнім терміном для звернення президента до Конституційного суду, при цьому крайнього терміну взагалі немає.

Пізніше в Єревані мітингувальники оточили будівлю парламенту, почалася бійка з поліцією.

Контекст

Політична криза в Вірменії почалась після того, як 25 лютого глава Генштабу збройних сил республіки Оніко Гаспарян і вищий командний склад закликали до відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Прем’єр розцінив цю заяву як спробу військового перевороту і вже двічі надсилав президентові країни Армену Саркісяну клопотання про звільнення глави Генштабу. Опозиція після початку кризи в країні провела вже дві зустрічі з Саркісяном для обговорення питання відставки Гаспаряна.

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