Ситуація у Вірменії: Пашинян оголосив про звільнення глави Генштабу

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“Беручи за основу той факт, що президент Армен Саркісян не підписав проект указу про звільнення начальника Генштабу ВС, однак не став оскаржувати його в Конституційному суді, з 10 березня глава Генштабу ВС Оніко Гаспарян звільняється від займаної посади силою закону”, — наводить слова Пашиняна прес-служба уряду Вірменії.

Деталі

У середу Саркісян направив в КС заяву з проханням визначити питання відповідності Конституції закону “Про військову службу і статус військовослужбовця”, за яким призначається і звільняється глава Генштабу. Як зазначила пресслужба президента, подача заяви обумовлена ​​також “проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем’єр-міністра про звільнення” Гаспаряна і наступних правових процесів. Саркісян також підкреслив, що відповідь КС може надати “серйозний вплив на поточні рішення”.

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Що передувало

У вівторок ввечері в апараті президента Вірменії заявили, що різні політичні сили формують хибну думка про те, що 9 березня є крайнім терміном для звернення президента до Конституційного суду, при цьому крайнього терміну взагалі немає.

Пізніше в Єревані мітингувальники оточили будівлю парламенту, почалася бійка з поліцією.

Контекст

Політична криза в Вірменії почалась після того, як 25 лютого глава Генштабу збройних сил республіки Оніко Гаспарян і вищий командний склад закликали до відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Прем’єр розцінив цю заяву як спробу військового перевороту і вже двічі надсилав президентові країни Армену Саркісяну клопотання про звільнення глави Генштабу. Опозиція після початку кризи в країні провела вже дві зустрічі з Саркісяном для обговорення питання відставки Гаспаряна.