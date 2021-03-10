Ситуация в Армении: Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян был уволен от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армен Саркисян и при этом не стал оспаривать в Конституционном суде. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает УНН со ссылкой на армянский правительственный портал.
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“Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оника Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона”, — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.
Детали
В среду Саркисян направил в КС заявление с просьбой решить вопрос соответствия Конституции закона “О воинской службе и статусе военнослужащих”, согласно которому назначается и увольняется глава Генштаба. Как отметила пресс-служба президента, подача заявления обусловлена также “проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении” Гаспаряна и последующих правовых процессов. Саркисян также подчеркнул, что ответ КС может предоставить “серьезное влияние на текущие решения”.
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Что предшествовало
Во вторник вечером в аппарате президента Армении заявили, что различные политические силы формируют ложную мысль о том, что 9 марта является крайним сроком для обращения президента в Конституционный суд, при этом крайнего срока вообще нет.
Позже в Ереване митингующие окружили здание парламента, началась драка с полицией.
Контекст
Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оника Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.