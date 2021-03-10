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Ситуація у Вірменії: глава Генштабу ЗС знову відмовився виконувати рішення Пашиняна про своє звільнення

Київ • УНН

 • 14389 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Начальник Генштабу Збройних сил (ЗС) Вірменії Оніко Гаспарян вважає, що заява прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про його відставку є антиконституційною, в зв’язку з чим вирішив звернутися до адміністративного суду. Про це йдеться в заяві Гаспаряна, яку розповсюдила пресслужба Генштабу, пише УНН.

Деталі

“Заява прем’єра про визнання мене звільненим з посади глави Генштабу ЗС опублікована на офіційному сайті уряду. Моя позиція не змінилася: і опублікована заява, і весь процес звільнення неконституційні, що зайвий раз підтверджує, що рішення нинішньої кризи може бути забезпечено тільки в результаті відставки прем’єра і дострокових парламентських виборів. Для реалізації сили конституції я звернувся до адміністративного суду”, — зазначив він.

Гаспарян також додав, що “продовжить службу батьківщині і народу в іншому статусі” і звернувся до військових, закликавши їх “продовжувати службу виключно країні і народу для розвитку ЗС і зміцнення Вірменії та Арцаха”.

Ситуація раніше

Раніше Пашинян заявив, що Гаспарян звільнений від займаної посади, так як указ про його звільнення в термін не підписав президент країни Вірменії Армен Саркісян, і при цьому не став оскаржувати в Конституційному суді. У свою чергу, Саркісян направив в КС заяву з проханням визначити питання відповідності конституції закону “Про військову службу і статус військовослужбовця”, за яким призначається і звільняється глава Генштабу, зазначивши, що подача заяви обумовлена також “проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем’єр-міністра про звільнення” Гаспаряна і наступних правових процесів. Представник опозиційного “Руху за порятунок батьківщини”, член партії “Дашнакцутюн” Гегам Манукян в середу заявив, що Гаспарян продовжує займати свою посаду.

Політична криза в Вірменії почалася після того, як 25 лютого Гаспарян і вищий командний склад закликали до відставки Пашиняна. Прем’єр розцінив цю заяву як спробу військового перевороту і вже двічі надсилав президентові країни Армену Саркісяну клопотання про звільнення глави Генштабу. Опозиція після початку кризи в країні провела вже дві зустрічі з Саркісяном для обговорення питання відставки Гаспаряна.

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