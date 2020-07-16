Ситуация в Нагорном Карабахе: на границе Азербайджана и Армении возобновились бои, под обстрелами приграничные села
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении там боев, пишет УНН.
“Начиная с утра 16 июля подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций азербайджанской армии на участке азербайджано-армянской границы в Товузском районе”, — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, среди мирного населения пострадавших нет. “В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии”, — отмечается в сообщении Минобороны.
В свою очередь в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались совершить диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.
“Примерно в 03:40 (02:40 по киевскому времени) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается”, — отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян в Facebook.
Видео Министерства обороны Азербайджана за 15 июля 2020 года:
Видео пресс-секретаря Министерства обороны Армении за 16 июля 2020 года: