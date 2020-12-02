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Ситуация в Карабахе: Армения снимает ограничения на проведение митингов и публикации в СМИ во время военного положения

Ситуация в Карабахе: Армения снимает ограничения на проведение митингов и публикации в СМИ во время военного положения

Киев  •  УНН

 • 13163 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правительство Армении приняло решение снять ограничения на проведение митингов, публикации СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны, введенные из-за военного положения. Об этом в среду написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата правительства Эдуард Агаджанян, пишет УНН.

“В ближайшее время будет опубликовано решение правительства № 1917-Н от 2 декабря, согласно которому снимается запрет на организацию и проведение митингов и забастовок в условиях военного положения, которое было объявлено в республике 27 сентября 2020 года, особый режим въезда и выезда на территорию Республики Армения, ограничения на публикации и трансляции передач”, — отметил он.

27 сентября парламент Армении ввел в стране военное положение из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно решению законодательного органа, на период военных действий в стране запрещались проведение акций протеста, митингов, забастовок. Были введены ограничения на въезд и выезд из страны, а СМИ должны были публиковать только официальную информацию.

Напомним, парламент Армении ранее отказался отменить военное положение.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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