Ситуація у Карабасі: Вірменія знімає обмеження на проведення мітингів та публікації у ЗМІ під час військового стану

“Найближчим часом буде опубліковано рішення уряду № 1917-Н від 2 грудня, згідно з яким знімається заборона на організацію і проведення мітингів і страйків в умовах воєнного стану, який було оголошено в республіці 27 вересня 2020 року, особливий режим в’їзду і виїзду на територію Республіки Вірменія, обмеження на публікації і трансляції передач”, — зазначив він.

27 вересня парламент Вірменії ввів в країні військовий стан через військові дій в Нагірному Карабасі. Згідно з рішенням законодавчого органу, на період військових дій в країні заборонялися проведення акцій протесту, мітингів, страйків. Були введені обмеження на в’їзд і виїзд з країни, а ЗМІ повинні були публікувати тільки офіційну інформацію.

Нагадаємо, парламент Вірменії раніше відмовився скасувати військовий стан.

Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі.