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Ситуация в Карабахе: Армения отреагировала на планы Азербайджана и Турции провести учения

Ситуация в Карабахе: Армения отреагировала на планы Азербайджана и Турции провести учения

Киев  •  УНН

 • 23112 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Армения считает провокацией заявление Азербайджана о планах провести совместные с Турцией военные учения. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря армянского МИД Анны Нагдалян, передает УНН.

“Азербайджан объявил о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса и тем самым принимает на себя ответственность за последствия дальнейшей дестабилизации”, — отметила Нагдалян.

Ранее в понедельник пресс-служба азербайджанского Минобороны сообщила, что вооруженные силы Азербайджана и Турции проведут совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевыми стрельбами с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Планируется, что маневры с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а с участием военной авиации — с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Видео Министерства обороны Азербайджана:

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. О погибших военнослужащих сообщали обе стороны. По их оценкам, с 17 июля обстановка остается относительно спокойной, но информация об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступает практически ежедневно. В понедельник Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего от огнестрельного ранения на границе с Азербайджаном.

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