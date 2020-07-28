Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання

“Азербайджан оголосив про широкомасштабні військові навчання з Туреччиною. Це свідчить про те, що керівництво Азербайджану своїми провокаційними діями перешкоджає зусиллям міжнародних посередників по розрядці ситуації і відновлення мирного процесу і тим самим приймає на себе відповідальність за наслідки подальшої дестабілізації”, — зазначила Нагдалян.

Раніше в понеділок пресслужба азербайджанського Міноборони повідомила, що збройні сили Азербайджану і Туреччини проведуть спільні широкомасштабні тактичні і льотно-тактичні навчання з бойовими стрільбами за участю сухопутних військ і ВПС обох країн. Планується, що маневри із залученням сухопутних військ пройдуть з 1 по 5 серпня в Баку і Нахічевані, а за участю військової авіації — з 29 липня по 10 серпня в Баку, Нахічевані, Гянджі, Кюрдамірі і Євласі.

Відео Міністерства оборони Азербайджану:

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні загострилася 12 липня. У Баку заявили про спробу ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки з використанням артилерії, в Єревані ж назвали причиною загострення спроби прориву з азербайджанської сторони. Про загиблих військовослужбовців повідомляли обидві сторони. За їхніми оцінками, з 17 липня обстановка залишається відносно спокійною, але інформація про обстріл в районі кордону і у лінії зіткнення в Нагірному Карабасі надходить практично щодня. У понеділок Міноборони Вірменії повідомило про загибель свого військовослужбовця від вогнепального поранення на кордоні з Азербайджаном.