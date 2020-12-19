Ситуация в Карабахе: в Армении начался трехдневный общенациональный траур по погибшим в войне

“Траурное шествие в Ераблур начнется в 13:00 (11:00 по киевскому времени) с площади Республики”, — говорится в сообщении.

Кроме того, отдельное шествие, которое начнется на площади Свободы, до Ераблура намерены провести сторонники оппозиции. Они возлагают на Пашиняна ответственность за потерю контроля над семью районами вокруг Нагорного Карабаха, а также территориями в самом Карабахе. Их лидеры также заявили, что не допустят участия премьер-министра в траурных мероприятиях. Это создает определенную напряженность и возможность стычек между оппозиционерами и полицией.

Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джабраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста. Со дня прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уже обнаружено 969 тел.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.