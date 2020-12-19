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Ситуація у Карабасі: у Вірменії почалася триденна загальнонаціональна жалоба за загиблими у війні

Київ • УНН

 • 17051 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Триденна загальнонаціональна жалоба за загиблими в ході бойових дій в Нагірному Карабасі почалася в суботу в Вірменії. Як раніше заявила пресслужба уряду, в суботу відбудеться траурний марш від площі Республіки до меморіального комплексу Ераблур, його очолить прем’єр-міністр Нікол Пашинян, пише УНН.

Ситуація у Карабасі: у Вірменії почалася триденна загальнонаціональна жалоба за загиблими у війні

“Траурна хода в Ераблур розпочнеться о 13:00 (11:00 за київським часом) з площі Республіки”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, окремий хід, який розпочнеться на площі Свободи, до Ераблура мають намір провести прихильники опозиції. Вони покладають на Пашиняна відповідальність за втрату контролю над сімома районами навколо Нагірного Карабаху, а також територіями в самому Карабасі. Їхні лідери також заявили, що не допустять участі прем’єр-міністра в траурних заходах. Це створює певну напруженість і можливість сутичок між опозиціонерами і поліцією.

Вірменська влада заявляє про майже три тисячі загиблих в ході бойових дій в Карабасі. Є й безліч зниклих безвісти, пошуки яких тривають в місцях бойових дій і прилеглих до них районах Джабраїл, Фізулі і Зангелан. У пошукових роботах беруть участь російські миротворці і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Від дня припинення військових дій в Нагірному Карабаху і прилеглих районах вже виявлено 969 тіл.

У Нагірному Карабаху 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходить під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розміщуються російські миротворці.

Після введення російських миротворців ситуація в Карабасі стабілізувалася, зафіксований тільки один випадок порушення режиму припинення вогню. Десятки тисяч жителів Карабаху, що залишили свої будинки під час бойових дій, повернулися назад за допомогою миротворчого контингенту.

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