Ситуація у Карабасі: у Вірменії почалася триденна загальнонаціональна жалоба за загиблими у війні

“Траурна хода в Ераблур розпочнеться о 13:00 (11:00 за київським часом) з площі Республіки”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, окремий хід, який розпочнеться на площі Свободи, до Ераблура мають намір провести прихильники опозиції. Вони покладають на Пашиняна відповідальність за втрату контролю над сімома районами навколо Нагірного Карабаху, а також територіями в самому Карабасі. Їхні лідери також заявили, що не допустять участі прем’єр-міністра в траурних заходах. Це створює певну напруженість і можливість сутичок між опозиціонерами і поліцією.

Вірменська влада заявляє про майже три тисячі загиблих в ході бойових дій в Карабасі. Є й безліч зниклих безвісти, пошуки яких тривають в місцях бойових дій і прилеглих до них районах Джабраїл, Фізулі і Зангелан. У пошукових роботах беруть участь російські миротворці і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Від дня припинення військових дій в Нагірному Карабаху і прилеглих районах вже виявлено 969 тіл.

У Нагірному Карабаху 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходить під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розміщуються російські миротворці.

Після введення російських миротворців ситуація в Карабасі стабілізувалася, зафіксований тільки один випадок порушення режиму припинення вогню. Десятки тисяч жителів Карабаху, що залишили свої будинки під час бойових дій, повернулися назад за допомогою миротворчого контингенту.