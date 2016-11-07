Ситуация на украинско-словацкой границе контролируется - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ситуация на украинско-словацкой границе является контролируемой. Об этом сообщили эксперты-аналитики пограничных ведомств Украины и Словацкой Республики во время встречи, которая прошла в Ужгороде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Так, встреча прошла в рамках двустороннего сотрудничества и во исполнение Концепции интегрированного управления границами. Во время встречи эксперты отметили высокий уровень эффективности информационного взаимодействия между пограничными ведомствами двух стран и определили перспективные направления дальнейшего сотрудничества.
Анализируя ситуацию на украинско-словацкой границе, стороны подтвердили, что она остается контролируемой. Кроме того, по заключению экспертов, ощутима тенденция к снижению противоправной активности.
В то же время, украинские и словацкие эксперты определили, что основными угрозами на общем участке остаются нелегальная миграция и незаконное перемещение сигарет, в том числе с использованием малых летательных аппаратов.