Ситуація на українсько-словацькому кордоні контрольована — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ситуація на українсько-словацькому кордоні є контрольованою. Про це підтвердили експерти-аналітики прикордонних відомств України та Словацької Республіки під час зустрічі, що пройшла в Ужгороді, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
Так, зустріч пройшла в рамках двостороннього співробітництва та на виконання Концепції інтегрованого управління кордонами. Під час зустрічі експерти відмітили високий рівень ефективності інформаційної взаємодії між прикордонними відомствами двох країн і визначили перспективні напрями подальшої співпраці.
Аналізуючи ситуацію на українсько-словацькому кордоні, сторони підтвердили, що вона залишається контрольованою. Крім того, за висновками експертів, відчутна тенденція до зниження протиправної активності.
Водночас, українські й словацькі експерти визначили, що основними загрозами на спільній ділянці залишаються нелегальна міграція та незаконне переміщення цигарок, зокрема й з використанням малих літальних апаратів.