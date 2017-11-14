"Ситуация на рынке недвижимости стабильна. Каких-либо значительных колебаний нет. Прогнозируемо снижаются цены на квартиры в старом фонде советской застройки, но это прогнозируемо и эта тенденция проходит уже не первый год", - сказал эксперт.

В то же время Топал отметил, что предложение несколько превышает спрос.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями, эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположения объекта, а в первую очередь на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой", за плечами которой более чем 60-летняя история успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 компания планирует возвести почти 400 тыс. кв. м.