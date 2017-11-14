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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34495 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55292 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63766 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67358 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57796 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 97138 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100580 просмотра

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Ситуация на рынке недвижимости стабильна

Ситуация на рынке недвижимости стабильна

Киев  •  УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня ситуация на рынке недвижимости достаточно стабильная, хотя предложение несколько превышает спрос. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт Анатолий Топал.

"Ситуация на рынке недвижимости стабильна. Каких-либо значительных колебаний нет. Прогнозируемо снижаются цены на квартиры в старом фонде советской застройки, но это прогнозируемо и эта тенденция проходит уже не первый год", - сказал эксперт.

В то же время Топал отметил, что предложение несколько превышает спрос.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями, эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположения объекта, а в первую очередь на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой", за плечами которой более чем 60-летняя история успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 компания планирует возвести почти 400 тыс. кв. м.

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