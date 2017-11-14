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Ситуація на ринку нерухомості стабільна

Ситуація на ринку нерухомості стабільна

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні ситуація на ринку нерухомості доволі стабільна, хоча пропозиція дещо перевищує попит. Про це у коментарі УНН повідомив експерт Анатолий Топал.

“Ситуація на ринку нерухомості стабільна. Якихось значних коливань немає. Прогнозовано знижуються ціни на квартири у старому фонді радянської забудови, але це прогнозовано і ця тенденція проходить уже не перший рік”, — сказав експерт.

Водночас Топал зауважив, що пропозиція дещо перевищує попит.

Як повідомляв УНН, в умовах насиченості ринку житлової нерухомості пропозиціями, експерти радять інвестору ретельно підходити до вибору житла і звертати увагу не тільки на ціну або розташування об’єкта, а в першу чергу на репутацію забудовника і досвід в реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія “Київміськбуд” має за плечима більш ніж 60-річну історію успішної роботи в сфері будівництва. На сьогодні в роботі у компанії знаходиться близько 1,5 млн кв. м нерухомості на різних стадіях.

Протягом 2016 року холдинг ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.

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