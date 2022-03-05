Ситуация в Луганской области: из-за вражеских обстрелов в Северодонецке повреждены жилые дома, в Попасной - больница
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил об оперативной информации в области, указав, что из-за вражеских обстрелов в Северодонецке повреждены жилые дома, в Попасной - больница, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОГА, за прошедшие сутки, 4 марта, враг обстрелял Северодонецк, Золотое, Золотое-4, Лисичанск, Горское, Попасную, Метелкино, Рубежное. Сегодня утром под огонь в очередной раз попали новые районы Северодонецка. Враг вновь пытался прорваться в город, но был выбит и потерпел численных потерь, указывал Гайдай после 9 часов утра.
Также он сообщил, что враг с 8:30 5 марта обстреливает город Рубежное. "Целят по объектам энергообеспечения. Есть порывы электросетей. Перебои со светом не только в Рубежном, но и в Северодонецке и Кременной, Попасная без света третьи сутки! Энергетики пытаются восстановить сети! Есть проблемы с горючим", - сообщал Гайдай.
Также он показал обстрелянную больницу Попасной. "Обстрелы не утихают!" - добавил председатель ОГА.
По оперативной информации в области по состоянию на 12:30 субботы возникли следующие события:
- Северодонецкий район, с. Варваровка, ул. Трудовая. На въезде в село идет обстрел
- г. Северодонецк, ул. Курчатова, 7 в результате обстрела возгорание балкона
- г. Северодонецк, пр-т Гвардейский, 40 Б в результате обстрела поврежден жилой дом.
- в результате обстрела 04.03.2022 года повреждены 2-3 этаж и выбиты окна в городской центральной больнице в г. Попасной, ул. Солнечная, 35 Северодонецкого района.
В области работают волонтерские пункты по обеспечению продуктами нуждающихся.
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Накануне российские оккупанты в Лисичанске обстреляли детскую клиническую больницу. В результате обстрелов разбито отделение пульмонологии, ранен хирург.