Ситуація на Луганщині: через ворожі обстріли у Сєвєродонецьку пошкоджено житлові будинки, у Попасній - лікарня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив про оперативну інформацію в області, вказавши, що через ворожі обстріли у Сєвєродонецьку пошкоджено житлові будинки, у Попасній - лікарня, пише УНН.
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За даними голови ОДА, за минулу добу, 4 березня, ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Золоте, Золоте-4, Лисичанськ, Гірське, Попасну, Метьолкіне, Рубіжне. Сьогодні зранку під вогонь вкотре потрапили нові райони Сєвєродонецька. Ворог знов намагався прорватися у місто, але був вибитий та зазнав чисельних втрат, вказував Гайдай після 9 години ранку.
Також він повідомив, що ворог з 8:30 5 березня обстрілює місто Рубіжне. "Цілять по об'єктах енергозабезпечення. Є пориви електромереж. Перебої зі світлом не тільки в Рубіжному, а і в Сєвєродонецьку та Кремінній, Попасна без світла третю добу! Енергетики намагаються відновити мережі! Є проблеми з пальним", - повідомляв Гайдай.
Також він показав обстріляної лікарні Попасної. "Обстріли не вщухають!" - додав голова ОДА.
За оперативною інформацією в області станом на 12:30 суботи виникли наступні події:
- Сєверодонецький район, с. Варварівка, вул. Трудова. На в’їзді до села йде обстріл
- м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7 у результаті обстрілу загоряння балкону
- м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 40 Б у результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок.
- у результаті обстрілу 04.03.2022 року пошкоджено 2-3 поверх та вибиті вікна у міській центральній лікарні в м. Попасній, вул. Сонячна, 35 Сєверодонецького району.
В області працюють волонтерські пункти по забезпеченню харчами нужденних.
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