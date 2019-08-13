Ситуация на КПВВ в зоне проведения ООС: в очередях утром стояли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Во вторник, 13 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС застряли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 20/40; „Марьинка“ — 0/50; „Новотроицкое“ — 30/50; „Гнутово“ — 20/0”, — говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 39 тысяч человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью СЦКК на участке возле Станицы Луганской.