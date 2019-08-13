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Ситуація на КПВВ у зоні проведення ООС: у чергах зранку стояли понад 200 автівок

Ситуація на КПВВ у зоні проведення ООС: у чергах зранку стояли понад 200 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У вівторок, 13 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС застрягли 210 автомобілів. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 20/0”, — йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 39 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ на вихідних фіксували присутність бойовиків із пов’язками з написом СЦКК на ділянці біля Станиці Луганської.

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