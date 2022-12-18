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Ситуация на КПП между Косово и Сербией: протестующие пробили первую линию обороны

Киев • УНН

 • 2510187 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сербы пришли протестовать на контрольно-пропускной пункт "Яринье" и прорвали первую линию обороны косовской полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RT Balkan.

Цитата

«Сербы прорвали первую линию оцепления в Яринье. Ранее сербская полиция в Яринье остановила собравшихся сербов примерно в 300 метрах от перехода, а с мест поступает информация о прорыве первой линии оцепления», - говориться в сообщении.

Отмечается, что около 200 человек, прибывших из Сербии, Черногории и Республики Сербской на объявленный митинг, собрались возле перехода на стороне центральной Сербии. Собравшихся остановили сразу перед переходом.

У КПП "Яринье", через который неделю назад был ограничен въезд в сербский регион, собралось множество сербов, недовольных этим решением полиции Косово.

В связи с этим специальные силы НАТО на Балканах KFOR усилили охрану КПП. Однако, сербы пробили первую линию обороны и уже подошли непосредственно к пункту пропуска.

Дополнение

Правительство Сербии решило направить запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR о введении сербских сил безопасности на территорию частично признанного Косово.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич 12 декабря отмечал, что страна готова отправить войска в Косово и Метохию, если соответствующий запрос Белграда в соответствии с резолюцией Совбеза ООН будет одобрен контингентом НАТО KFOR.

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