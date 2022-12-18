Ситуація на КПП між Косово та Сербією: протестувальники пробили першу лінію оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Серби прийшли протестувати на контрольно-пропускний пункт "Яріньє" та прорвали першу лінію оборони косовської поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на RT Balkan.
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«Серби прорвали першу лінію оточення у Яріньє. Раніше сербська поліція в Яріньє зупинила сербів, що зібралися, приблизно в 300 метрах від переходу, а з місць надходить інформація про прорив першої лінії оточення», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що близько 200 осіб, які прибули із Сербії, Чорногорії та Республіки Сербської на оголошений мітинг, зібралися біля переходу на сторону центральної Сербії. Тих, хто зібрався, зупинили одразу перед переходом.
Біля КПП "Яріньє", через яке тиждень тому було обмежено в'їзд до сербського регіону, зібралося безліч сербів, незадоволених цим рішенням поліції Косово.
У зв'язку з цим спеціальні сили НАТО на Балканах KFOR посилили охорону КПП. Проте, серби пробили першу лінію оборони та вже підійшли безпосередньо до пункту пропуску.
Доповнення
Уряд Сербії вирішив надіслати запит миротворчому контингенту НАТО KFOR про введення сербських сил безпеки на територію частково визнаного Косово.
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич 12 грудня зазначав, що країна готова відправити війська до Косова та Метохії, якщо відповідний запит Белграда відповідно до резолюції Ради безпеки ООН буде схвалено контингентом НАТО KFOR.