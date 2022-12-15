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Правительство Сербии решило направить запрос силам НАТО о введении своих сил в Косово

Правительство Сербии решило направить запрос силам НАТО о введении своих сил в Косово

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правительство Сербии решило направить запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR о введении сербских сил безопасности на территорию частично признанного Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает УНН.

Детали

Вучич отметил, что в четверг запрос командованию KFOR направили в электронном виде, а в пятницу передадут на границе частично признанного Косово и Сербии.

"Думаю, это будет важно для защиты сербского населения и прежде всего контроля того, что они называют пунктами пересечения границы, а фактически – административными пунктами пересечения Яринье и Брняк. И это существенно снизит напряженность и будет хорошим решением", – сказал он.

Вучич добавил, что запрос Сербии вряд ли будет удовлетворен, и "не потому что он будет плох, потому что если бы они лучше подумали, то это бы способствовало миру", а потому что международное сообщество, по его словам, не соблюдает международные соглашения. 

Дополнение

Министр обороны Сербии Милош Вучевич 12 декабря отмечал, что страна готова отправить войска в Косово и Метохию, если соответствующий запрос Белграда в соответствии с резолюцией Совбеза ООН будет одобрен контингентом НАТО KFOR.

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