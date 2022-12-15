Уряд Сербії вирішив спрямувати запит силам НАТО про введення своїх сил у Косово

Деталі

Вучич зазначив, що в четвер запит командуванню KFOR направили в електронному вигляді, а в п’ятницю передадуть на кордоні частково визнаного Косова й Сербії.

"Гадаю, це буде важливо для захисту сербського населення й насамперед контролю того, що вони називають пунктами перетину кордону, а фактично – адміністративними пунктам перетину Яриньє і Брняк. І це суттєво знизить напруженість і буде хорошим рішенням", – сказав він.

Вучич додав, що запит Сербії навряд чи буде задоволений, і "не тому що він буде поганий, бо якби вони краще подумали, то це б сприяло миру", а тому що міжнародна спільнота, за його словами, не дотримується міжнародних угод.

Доповнення

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич 12 грудня зазначав, що країна готова відправити війська до Косова та Метохії, якщо відповідний запит Белграда згідно з резолюцією Ради безпеки ООН буде схвалено контингентом НАТО KFOR.