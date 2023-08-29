Ситуация на фронте: в течение суток произошло 26 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение понедельника по состоянию на вечер состоялось 26 боевых столкновений. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекам’янское, Торское, Спирное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Приволье, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка, Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии и минометов обстрелял Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области.
На Маринском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Мар’инки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Маринка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садовое Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 261 310 человек, 4400 танков и сотен единиц военной техники.