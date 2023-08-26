Ситуация на фронте: в течение суток произошло 38 боевых столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В течение суток на фронте состоялось 38 боевых столкновений, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы Черниговской области; Вольная Слобода, Ходино, Симейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Железнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уничтожили вражеские САУ "Акация" и "Пион": в МВД показали кадры успешной работы украинской аэроразведки
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Яблочное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокамянка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.
"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - резюмировали в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 260 270 человек, 4390 танков и сотен единиц военной техники.