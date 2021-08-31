Ситуация на Донбассе: зафиксировано четыре нарушения "тишины", боевики стреляли из пулеметов и крупнокалиберных пулеметов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На Донбассе от начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, боевики стреляли из пулеметов и крупнокалиберных пулеметов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.
Возле Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Кросногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
Цитата
"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Добавим
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним
За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Есть погибший и раненые.