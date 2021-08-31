Ситуація на Донбасі: зафіксовано чотири порушення "тиші", бойовики стріляли з кулеметів та великокаліберних кулеметів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Донбасі від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, бойовики стріляли з кулеметів та великокаліберних кулеметів, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Кросногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.
Цитата
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Є загиблий і поранені.