Ситуація на Донбасі: зафіксовано чотири порушення "тиші", бойовики стріляли з кулеметів та великокаліберних кулеметів

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У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Кросногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Цитата

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Є загиблий і поранені.