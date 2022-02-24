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Ситуация на Донбассе: враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении

Киев • УНН

 • 583028 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Несмотря на многочисленные атаки России, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также большое количество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб ООС.

Цитата

“По состоянию на 20:00 ситуация в Донецком оперативном районе напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что все военные подразделения оказывают ожесточенное сопротивление русскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления.

“Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также большое количество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отбить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении в течение дня ожесточенные бои шли за счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и одна ЗУ-23-2.

“В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили огнем вражескую смешанную колонну бронированной техники, Градов и автомобильной техники. На Донецком направлении горячее всего было в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик. По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что населенный пункт Счастье находится под контролем наших защитников. В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва русских оккупационных войск завершилась неудачей.

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