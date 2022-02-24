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Ситуація на Донбасі: ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку

Ситуація на Донбасі: ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку

Київ • УНН

 • 583029 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Попри численні атаки Росії, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Цитата

“Станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об’єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.

“Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об’єкти інфраструктури”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, на Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільська. У боях за Щастя було знищено два ворожих танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2.

“В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів та Піщевик. Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників. В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею.

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