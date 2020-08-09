Ситуация на Донбассе: нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82985 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101899 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126697 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107351 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127343 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101255 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102082 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Ситуация на Донбассе: нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано

Ситуация на Донбассе: нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток, 9 августа, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.

Также, по его словам, подразделения Объединенных сил находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях явной вооруженной агрессии противника: возникновение угрозы жизни и здоровью наших воинов или местному населению во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ, или угрозы захвата противником территории.

"Это гарантировано международным гуманитарным правом", - добавил Гуцуляк.

Напомним, 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации.

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