Ситуация на Донбассе: нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.
"С начала текущих суток, 9 августа, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.
Также, по его словам, подразделения Объединенных сил находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях явной вооруженной агрессии противника: возникновение угрозы жизни и здоровью наших воинов или местному населению во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ, или угрозы захвата противником территории.
"Это гарантировано международным гуманитарным правом", - добавил Гуцуляк.
Напомним, 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации.