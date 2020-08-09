Ситуація на Донбасі: порушень режиму тиші з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби, 9 серпня, станом на 12:00, порушень режиму тиші з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.

Також, за його словами, підрозділи Об’єднаних сил перебувають у постійній готовності до невідкладного адекватного реагування у випадках явної збройної агресії противника: виникнення загрози життю та здоров’ю наших воїнів або місцевому населенню під час обстрілу з боку збройних формувань РФ, або загрози захоплення противником території.



"Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом", - додав Гуцуляк.



Нагадаємо, 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких — ворожі вогневі провокації.