Ситуація на Донбасі: порушень режиму тиші з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Від початку доби, станом на 12:00, порушень режиму тиші на Донбасі з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби, 9 серпня, станом на 12:00, порушень режиму тиші з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.
Також, за його словами, підрозділи Об’єднаних сил перебувають у постійній готовності до невідкладного адекватного реагування у випадках явної збройної агресії противника: виникнення загрози життю та здоров’ю наших воїнів або місцевому населенню під час обстрілу з боку збройних формувань РФ, або загрози захоплення противником території.
"Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом", - додав Гуцуляк.
Нагадаємо, 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких — ворожі вогневі провокації.