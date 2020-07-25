Ситуация на Донбассе: боевики совершили 11 обстрелов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95306 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107797 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112662 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143119 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113968 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136894 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103245 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102721 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104980 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 11 обстрелов

Киев  •  УНН

 • 12887 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. С начала суток боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностям, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"25 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, "недалеко от населенного пункта Опытное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. А по опорным пунктам наших защитников вблизи Водяного и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

"По украинским воинам вблизи Попасной и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска использовали минометы 120-го калибра.

Неподалеку Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также - крупнокалиберные пулеметы. В районе населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Причепиловки - со станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

На других участках линии разграничения соблюдался режим тишины, уточнили в пресс-центре.

"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских защитников нет. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.

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