Ситуация на Донбассе: боевики совершили 11 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С начала суток боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностям, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"25 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, "недалеко от населенного пункта Опытное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. А по опорным пунктам наших защитников вблизи Водяного и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".
"По украинским воинам вблизи Попасной и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска использовали минометы 120-го калибра.
Неподалеку Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также - крупнокалиберные пулеметы. В районе населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Причепиловки - со станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
На других участках линии разграничения соблюдался режим тишины, уточнили в пресс-центре.
"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских защитников нет. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.