Ситуация на Донбассе: боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил, а именно неподалеку Талаковки из направления Пикузов - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки из направления Докучаевска - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного из направлений Пикузов и Ужовки - из станкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Лебединского тоже из направления Ужовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил, а именно в районе Зайцевого - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Пивденного из направления "Шахта им.Гагарина" - из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета.
Напомним, 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава ОС погиб.
Позже "Азов" назвал имя погибшего военного.