"Азов" назвав ім'я загиблого напередодні військового на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Напередодні на Донбасі загинув боєць полку "Азов" Едуард Шахов на псевдо "Шах". Про це УНН повідомили у пресслужбі полку.
"4 вересня наш підрозділ зазнав непоправної втрати на Світлодарській дузі. Від кулі снайпера загинув Едуард Шахов на псевдо "Шах". Поранення, отримане бійцем, було несумісним із життям", - повідомили у підрозділі.
Як вказано, "Шах" родом із Херсонської області, проте велику частину свідомого життя він провів на Донбасі, навчався в окупованому нині Донецьку. Йому було всього 26 років.
В "Азові" він служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону у званні молодшого сержанта. В своєму підрозділі був командиром відділення, також обіймав посаду парамедика.
Нагадаємо, за даними штабу ООС, 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.