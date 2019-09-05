"Азов" назвал погибшего накануне военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Накануне на Донбассе погиб боец полка "Азов" Эдуард Шахов с псевдо "Шах". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полка.
"4 сентября наше подразделение понесло невосполнимую утрату на Светлодарской дуге. От пули снайпера погиб Эдуард Шахов с псевдо "Шах". Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью", - сообщили в подразделении.
Как указано, "Шах" родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет.
В "Азове" он служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика.
Напомним, по данным штаба ООС, 4 сентября в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.