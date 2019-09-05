ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, один боєць загинув

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Опитного – зі стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил:

поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Шумів з напрямку "Шахта 6-7" – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
близько Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі Зайцевого – зі стрілецької зброї;
неподалік Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил:

неподалік Талаківки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил:

в районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Південного – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, бойовикам погрожують звільненням за відмову від російської "паспортизації".

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