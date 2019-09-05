ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, один боец погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:
дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Опытного - из стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:
вблизи Майорского по направлению "Шахта 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Шумов по направлению "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
около Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - с вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - из стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:
неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций объединенных сил:
в районе Зайцев - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Южного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, боевикам угрожают увольнением за отказ от российской "паспортизации".