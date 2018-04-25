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Сытник считает, что НАБУ за три года удалось пошатнуть "касту неприкасаемых"

Киев • УНН

 • 19450 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальном антикоррупционном бюро за три года его существования удалось пошатнуть в Украине так называемую "касту неприкасаемых" лиц. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

Сытник считает, что НАБУ за три года удалось пошатнуть "касту неприкасаемых"

"За три года мы наконец пошатнули касту неприкасаемых, которая годами складывалась в Украине и которую никто из правоохранительных органов не пытался привлечь к ответственности ... По состоянию на март в коррупции подозреваются около 200 человек, 160 из них вручены подозрения", - сказал Сытник.

По его словам, в то же время некоторые из подозреваемых продолжают находиться на должностях.

"Удивительная, например, ситуация с директором ЗТМК, который обвиняется в хищении полумиллиарда гривен, но с ним почему-то правительство продлевает контракт", - отметил Сытник.

Как сообщал УНН, национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение на одного из топ-чиновников Украины, которую передало на подпись Генпрокурору.

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