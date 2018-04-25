Сытник считает, что НАБУ за три года удалось пошатнуть "касту неприкасаемых"

"За три года мы наконец пошатнули касту неприкасаемых, которая годами складывалась в Украине и которую никто из правоохранительных органов не пытался привлечь к ответственности ... По состоянию на март в коррупции подозреваются около 200 человек, 160 из них вручены подозрения", - сказал Сытник.



По его словам, в то же время некоторые из подозреваемых продолжают находиться на должностях.



"Удивительная, например, ситуация с директором ЗТМК, который обвиняется в хищении полумиллиарда гривен, но с ним почему-то правительство продлевает контракт", - отметил Сытник.



Как сообщал УНН, национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение на одного из топ-чиновников Украины, которую передало на подпись Генпрокурору.