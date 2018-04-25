Ситник вважає, що НАБУ за три роки вдалося похитнути "касту недоторканих"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національному антикорупційному бюро за три роки його існування вдалося похитнути в Україні так звану "касту недоторканих" осіб. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"За три роки ми нарешті похитнули касту недоторканих, яка роками складалася в Україні і яку ніхто з правоохоронних органів не намагався притягнути до відповідальності … Станом на березень у корупції підозрюються близько 200 осіб, 160 з них вручено підозри", - сказав Ситник.
За його словами, у той же час деякі із підозрюваних продовжують перебувати на посадах.
"Дивним є, наприклад, ситуація з директором ЗТМК, який звинувачується у розкраданні півмільярда гривень, але з ним чомусь уряд продовжує контракт", - зазначив Ситник.
Як повідомляв УНН, національне антикорупційне бюро підготувало підозру на одного з топ-чиновників України, яку передало на підпис Генпрокурору.