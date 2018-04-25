Ситник вважає, що НАБУ за три роки вдалося похитнути "касту недоторканих"

"За три роки ми нарешті похитнули касту недоторканих, яка роками складалася в Україні і яку ніхто з правоохоронних органів не намагався притягнути до відповідальності … Станом на березень у корупції підозрюються близько 200 осіб, 160 з них вручено підозри", - сказав Ситник.



За його словами, у той же час деякі із підозрюваних продовжують перебувати на посадах.



"Дивним є, наприклад, ситуація з директором ЗТМК, який звинувачується у розкраданні півмільярда гривень, але з ним чомусь уряд продовжує контракт", - зазначив Ситник.



Як повідомляв УНН, національне антикорупційне бюро підготувало підозру на одного з топ-чиновників України, яку передало на підпис Генпрокурору.