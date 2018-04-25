Сытник: "дело Онищенко" в ближайшее время могут передать в суд

"Неправда (что западные партнеры тормозят расследование. - ред.). По господину Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Оно не вступило в силу, потому что есть апелляция. Кроме того, получено разрешение на заочное осуждение. Дело уже закончено и, надеюсь, в ближайшее время оно пойдет в суд ", - сказал Сытник.



Он также отметил, что Онищенко отказывается передать НАБУ свои аудиозаписи с разговорами чиновников.



"Согласия на передачу этих пленок мы от него пока не получили. Но последнее слово за ним", - отметил Сытник.

Как сообщал УНН, национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства в отношении "пленок Онищенко".