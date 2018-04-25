Сытник: "дело Онищенко" в ближайшее время могут передать в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опровергает информацию о том, что западные партнеры тормозят дело Онищенко и обещает в ближайшее время передать его в суд. Об этом Сытник сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Неправда (что западные партнеры тормозят расследование. - ред.). По господину Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Оно не вступило в силу, потому что есть апелляция. Кроме того, получено разрешение на заочное осуждение. Дело уже закончено и, надеюсь, в ближайшее время оно пойдет в суд ", - сказал Сытник.
Он также отметил, что Онищенко отказывается передать НАБУ свои аудиозаписи с разговорами чиновников.
"Согласия на передачу этих пленок мы от него пока не получили. Но последнее слово за ним", - отметил Сытник.
Как сообщал УНН, национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства в отношении "пленок Онищенко".