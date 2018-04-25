Ситник: "справу Онищенка" найближчим часом можуть передати до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростовує інформацію, що західні партнери гальмують справу Онищенка і обіцяє найближчим часом передати її до суду. Про це Ситник сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
"Неправда (що західні партнери гальмують розслідування. – ред.). По пану Онищенку є рішення іспанського суду про екстрадицію. Воно не вступило в силу, тому що є апеляція. Крім того, отримано дозвіл на заочне засудження. Справа вже закінчена і, сподіваюся, найближчим часом вона піде до суду", - сказав Ситник.
Він також зазначив, що Онищенко відмовляється передати НАБУ свої аудіозаписи з розмовами високо посадовців.
"Згоди на передачу цих плівок ми від нього поки що не отримали. Але останнє слово за ним", - зазначив Ситник.
Як повідомляв УНН, національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження щодо “плівок Онищенка”.