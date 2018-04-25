Ситник: "справу Онищенка" найближчим часом можуть передати до суду

"Неправда (що західні партнери гальмують розслідування. – ред.). По пану Онищенку є рішення іспанського суду про екстрадицію. Воно не вступило в силу, тому що є апеляція. Крім того, отримано дозвіл на заочне засудження. Справа вже закінчена і, сподіваюся, найближчим часом вона піде до суду", - сказав Ситник.



Він також зазначив, що Онищенко відмовляється передати НАБУ свої аудіозаписи з розмовами високо посадовців.



"Згоди на передачу цих плівок ми від нього поки що не отримали. Але останнє слово за ним", - зазначив Ситник.

Як повідомляв УНН, національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження щодо “плівок Онищенка”.