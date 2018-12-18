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Сытник рассказал, на каком этапе находится "дело Мартыненко"

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Судебный процесс против бывшего народного депутата Николая Мартыненко сейчас находится фактически на начальном этапе, и спрогнозировать, сколько времени уйдет на рассмотрение дела, достаточно трудно. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире радио "НВ", передает УНН.

Сытник рассказал, на каком этапе находится "дело Мартыненко"

"Там достаточно много и свидетелей, и материалы, и подозреваемых. Это только начало фактически сейчас. Началось исследование доказательств, и, соответственно, сказать, сколько времени потратится на рассмотрение этого дела, достаточно трудно сейчас", - отметил глава НАБУ.

По его словам, по сравнению с многими другими делами, которые намеренно затягиваются в суде, дело Мартыненко рассматривается относительно быстро.

При этом он добавил, что сейчас наблюдаются некоторые злоупотребления стороны защиты с проведением экспертизы, однако она не имеет большого процессуального значения для дела.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продолжил исследовать документы из банков Швейцарии в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и других лиц.

Как сообщал УНН, 21 мая представители НАБУ и САП вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

22 мая САП направила в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пять человек, обвиняемых в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации. По информации САП, среди других Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом".

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