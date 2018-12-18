Ситник розповів, на якому етапі перебуває "справа Мартиненка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Судовий розгляд справи проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка наразі перебуває фактично на початковому етапі, і спрогнозувати, скільки часу піде на розгляд справи, достатньо важко. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі радіо "НВ", передає УНН.
"Там достатньо багато і свідків, і матеріалів, і підозрюваних. Це тільки початок фактично зараз. Почалося дослідження доказів, і, відповідно, сказати, скільки часу витратиться на розгляд цієї справи, достатньо важко зараз", - зазначив голова НАБУ.
За його словами, порівняно з багатьма іншими справами, які навмисно затягуються у суді, справа Мартиненка розглядається відносно швидко.
При цьому він додав, що наразі спостерігаються деякі зловживання сторони захисту із проведенням експертизи, однак вона не має великого процесуального значення для справи.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив досліджувати документи з банків Швейцарії у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та інших осіб.
Як повідомляв УНН, 21 травня представники НАБУ та САП вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.
22 травня САП направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб, обвинувачених у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації. За інформацією САП, серед інших Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом".